Plastik boru ve bağlantı elemanları sektörünün yerli oyuncularından Formül Plastik, "FRMPL" sembolü ile Borsa İstanbul’a merhaba demeye hazırlanıyor. Şirket, hem sermaye artırımı hem de ortak satışı yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arz süreciyle ilgili takvimi ve detayları kamuoyuna duyurdu.

40 MİLYON LOT SATIŞA SUNULACAK

Halka arz kapsamında, şirketin 130 milyon TL olan mevcut sermayesi 160 milyon TL’ye çıkarılacak. Süreçte 30 milyon nominal değerli pay sermaye artırımı, 10 milyon TL nominal değerli pay ise ortak satışı (Haydar Şahin) yoluyla olmak üzere toplam 40 milyon adet lot satışa çıkacak. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranının yüzde 25 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

TAHSİSAT ORANLARI VE DAĞITIM YÖNTEMİ

Yatırımcı gruplarına göre belirlenen tahsisat oranları ve dağıtım modelleri şu şekilde açıklandı:

Yurt İçi Bireysel Yatırımcı: %65 (Eşit Dağıtım)

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı: %25

Yüksek Başvurulu Yatırımcı: %10 (Oransal Dağıtım)

HALKA ARZ GELİRİ YENİ YATIRIMLARA GİDECEK

Formül Plastik, halka arzdan elde edilecek net gelirin kullanımına ilişkin stratejisini de paylaştı. Buna göre, fonun yüzde 75’i doğrudan yeni yatırımların finansmanında, kalan yüzde 25’i ise artan kapasite sonrası ihtiyaç duyulacak işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılacak.

TEMETTÜ VE FİYAT İSTİKRARI TAAHHÜDÜ

Yatırımcıyı korumaya yönelik adımlar atan şirket, payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süreyle fiyat istikrarı işlemlerinin planlandığını bildirdi. Ayrıca şirket, dağıtılabilir kârının en az yüzde 20’sini nakit veya bedelsiz pay olarak dağıtma taahhüdünde bulundu. Şirketin mevcut ortakları ise paylarını 1 yıl boyunca borsada satmayacaklarını taahhüt etti.

Katılım endeksine uygun olan Formül Plastik hisseleri, talep toplama sürecinin ardından Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmeye başlayacak.

