Ekonomi gündeminin en kritik verilerinden biri olan ödemeler dengesi istatistikleri belli oldu.

TCMB verilerine göre kasım ayında cari işlemler hesabı 3 milyar 996 milyon ABD doları açık kaydetti.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ "POZİTİF" GÖRÜNÜM

Manşet verideki açığa rağmen, ekonominin 'çekirdek' dengesi olarak kabul edilen ve yapısal durumu daha net gösteren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, kasım ayında 2 milyar 132 milyon dolar fazla verdi.

Bu durum, enerji maliyetleri ve altın ithalatı dışarıda tutulduğunda ihracat ve hizmet gelirlerinin ithalatı karşıladığını ortaya koydu.

TURİZM GELİRLERİ DENGEYİ DESTEKLEDİ

Cari dengenin finansmanında en büyük kalem yine "bacasız sanayi"den geldi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler Kasım ayında 3 milyar 926 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu kalemin alt detayları incelendiğinde:

• Seyahat (Turizm): 3 milyar 108 milyon dolar net gelir.

• Taşımacılık: 1 milyar 717 milyon dolar net gelir sağlandı.

YILLIK AÇIK 23 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNDE

Veriler yıllıklandırılmış bazda incelendiğinde, Türkiye'nin cari açığı 23,2 milyar dolar seviyesinde şekillendi.

Aynı dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise yıllık 68,4 milyar doları buldu.

Hizmetler dengesi yıllık bazda 63,3 milyar dolar fazla vererek dış ticaret açığının önemli bir kısmını finanse etmeye devam etti.

PİYASA BEKLENTİSİ AŞILDI

Açıklanan veriler, piyasa beklentilerinin üzerinde bir açığa işaret etti. AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasım ayı için ortalama 3 milyar 107 milyon dolar açık öngörüyordu.

Gerçekleşen rakam (3.996 milyon dolar), beklentinin yaklaşık 900 milyon dolar üzerinde geldi.

Ankete katılan ekonomistlerin 2026 yıl sonuna ilişkin cari açık beklentisi ise 26 milyar 520 milyon dolar olarak şekillendi.