Röportajda, yeni Fed adayının faiz indirimleri konusundaki tutumu sorulan Trump, Kevin Warsh’ın bu konudaki beklentiyi tam olarak anladığını belirtti.

Faizlerin düşürülüp düşürülmeyeceğine dair bir şüphesi olup olmadığı sorusuna "Pek yok" yanıtını veren Trump, aday seçimindeki en kritik kriterini de şu sözlerle açıkladı:

"Bence o da zaten faizlerin düşmesini istiyor. Eğer yanıma gelip 'faizleri artırmak istiyorum' deseydi, bu işi kesinlikle alamazdı."

KEVİN WARSH DÖNEMİ NE GETİRECEK?

30 Ocak’ta eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh’ı aday gösterdiğini duyuran Trump, bu hamlesiyle para politikasında daha "güvercin" (faiz indirimi yanlısı) bir dönemin sinyallerini verdi.

Piyasalar, Trump’ın bu açıklamalarını, Fed’in bağımsızlığı tartışmalarını yeniden alevlendirecek ancak kısa vadede büyüme odaklı bir baskı unsuru olarak değerlendiriyor.

KÜRESEL PİYASALARDA YANKILARI

Trump’ın bu açık sözlü "faiz" çıkışı, küresel piyasalarda dolar endeksi ve altın fiyatları üzerinde dalgalanmaya yol açtı.

Yatırımcılar, Warsh’ın göreve gelmesi durumunda Fed’in enflasyonla mücadele ile büyüme arasındaki dengede nasıl bir yol izleyeceğini yakından takip ediyor.