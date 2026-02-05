Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarının 68 dolar seviyelerinde dengelenme çabası ve döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketlilik, akaryakıt pompasına yansımaya devam ediyor. Özellikle son dönemdeki vergi düzenlemeleri sonrası vatandaşlar, her sabah olduğu gibi bugün de "Depo kaça dolacak?" sorusunun yanıtını arıyor.
Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 68,07 dolar seviyesinden işlem görürken, dolar/TL kurunun 43,50 bandını aşması akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı artırıyor.
Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, 5 Şubat Perşembe günü itibarıyla fiyatlarda büyük bir değişim gözlenmezken, yüksek seyreden rakamlar korunuyor.
SEKTÖRDE İNDİRİM BEKLENTİSİ VAR MI?
Analistler, Brent petrolde 60 dolar seviyelerine doğru kalıcı bir geri çekilme yaşanmadığı sürece, dövizdeki hareketlilik nedeniyle kısa vadede ciddi bir indirim öngörmüyor.
Aksine doların küresel güç kazanmasıyla birlikte yeni bir zam dalgasının kapıda olabileceği uyarısında bulunuluyor.
İşte 5 Şubat Perşembe gününde akaryakıt tabelasında güncel rakamlar...
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin litre fiyatı: 55,37 TL
Motorin litre fiyatı: 57,67 TL
LPG litre fiyatı: 30.09 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin litre fiyatı: 55,19 TL
Motorin litre fiyatı: 57,49 TL
LPG litre fiyatı: 29.49 TL
ANKARA
Benzin litre fiyatı: 56,30 TL
Motorin litre fiyatı: 58,78 TL
LPG litre fiyatı: 29.97 TL
İZMİR
Benzin litre fiyatı: 56,58 TL
Motorin litre fiyatı: 59,05 TL
LPG litre fiyatı: 29.89TL