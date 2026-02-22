Türkiye Futbol Federasyonu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile futbol gündemine damga vurdu. Federasyonun "Futbol ayak oyunu değil, bir spordur" ifadelerini kullanması, Galatasaray'ın Konyaspor maçı sonrası yaptığı sert açıklamaya dolaylı bir yanıt olarak yorumlandı.

GALATASARAY'DAN HAKEM VE VAR TEPKİSİ

Sarı-kırmızılı kulüp, Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasında attıkları golün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesine tepki göstermişti. Kulübün yazılı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasında takımımızın attığı nizami golün, ofsayt kuralının açık hükümlerine rağmen iptal edilmesi Türk futbolu adına kabul edilemez bir skandaldır.

Müsabakanın hakemi ve şampiyonluk yolunda mücadele ettiğimiz takımın fanatik taraftarlığı sabit olan VAR hakemi Davut Dakul Çelik denilen sözde hakem, gerçekte fanatik tarafından verilen bu karar, yalnızca bir maç sonucunu değil, ligin adaletine ve güvenilirliğine duyulan inancı da zedelemiştir.

Türk futbolunun MARKA değerini korumak ve sahadaki emeğin gasp edilmesini önlemek başta olmak üzere sorumluluk makamında bulunan Türkiye Futbol Federasyonu’nu derhal göreve davet ediyoruz"

PAYLAŞIM YANIT MI?

TFF'nin "Futbol ayak oyunu değil, bir spordur." paylaşımı sonrası, federasyonun bu sözlerle Galatasaray'ın açıklamasına mesaj verdiği iddiaları gündeme geldi.