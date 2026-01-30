Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO), 30 Ocak tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle şirketin finansal takvimine ilişkin planlamayı kamuoyuyla paylaştı. Açıklamaya göre, şirketin 01 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait finansal tablolarının 9 Şubat 2026 tarihinde kamuya açıklanması planlanıyor.

SESSİZ DÖNEM UYGULAMASI BAŞLIYOR

Şirket tarafından yapılan bilgilendirmede, kurumsal yönetim politikaları doğrultusunda finansal sonuçların açıklanmasından önceki iki haftalık süreçte "Sessiz dönem" uygulamasına geçileceği belirtildi. Bu dönemde, daha önce kamuoyuna duyurulan bilgiler dışında şirketin finansal durumuna ilişkin yeni bir paylaşım yapılmayacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, sessiz dönem kapsamında analistler ve yatırımcılarla finansal sonuçlara yönelik toplantı taleplerinin kabul edilmeyeceği ve finansal performansa ilişkin soruların yanıtlanmayacağı vurgulandı. Bu uygulamanın, finansal sonuçlar açıklanana kadar bilgi akışında eşitliği sağlamak amacıyla sürdürüleceği bildirildi.