Davos Dünya Ekonomik Forumu’nda küresel ekonomi ve sanayi sektörüne ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Fuat Tosyalı, TOGG’un üretim hedefleri ve gelecek vizyonuna dair kritik bilgiler paylaştı. Küresel ticarette belirsizliklerin arttığı bir dönemden geçildiğine dikkat çeken Tosyalı, TOGG’un bu süreçte sağlam adımlarla ilerlediğini vurguladı.

UYGUN FİYATLI YENİ MODEL: T6 GELİYOR

T10X ve T10F modellerinin ardından TOGG’un daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak stratejik hamle netleşti. Fuat Tosyalı, daha uygun fiyatlı olması planlanan T6 modelinin 2027 yılında yollara çıkacağını duyurdu. T6 modelinin, TOGG’un pazar payını artırarak yerli otomobili her kesim için daha erişilebilir kılması hedefleniyor.

ÜRETİM HEDEFLERİ: TRAFİKTEKİ TOGG SAYISI 100 BİNİ AŞTI

Tosyalı, TOGG’un üretim ve satış rakamlarına dair güncel verileri de paylaştı:

2025 Sonu Durumu: Üretim 40 bin adetle tamamlanırken, yollardaki toplam TOGG sayısı 100 bin barajını geçti.

2026 Hedefi: MARKA, önümüzdeki yıl 60 bin adet ve üzeri üretim yapmayı planlıyor.

Kapasite Artışı: Yıllık 100 bin adetlik tam kapasiteye ise 2027 yılının son çeyreğinde ulaşılması hedefleniyor.

"STOK SORUNU YOK, DENGELİ BÜYÜME VAR"

Küresel çelik sektöründeki kapasite fazlası ve Avrupa Birliği ile olan ticari ilişkilere de değinen Tosyalı, sanayi yatırımlarının dikkatli planlanması gereken bir dönemde olduklarını belirtti. TOGG özelinde satış ve üretim dengesinin başarıyla korunduğunu ifade eden Tosyalı, fabrikada herhangi bir stok sorunu yaşanmadığını ve talebe göre üretimin optimize edildiğini dile getirdi.

Tosyalı’nın Davos’tan verdiği bu mesajlar, TOGG’un yalnızca Türkiye’de değil, küresel pazarda da rekabetçi bir oyuncu olma yolunda T6 modeliyle vites yükselteceğini gösteriyor.

