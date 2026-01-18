2009 yılında kurulan ve dünya genelinde popüler destinasyonlara tatil paketleri sunan Regen Central Ltd, faaliyetlerini durdurduğunu duyurdu. Regen Travels ve Oneworld Travels isimleriyle de bilinen şirket, İtalya’dan Bali’ye, Tayland’dan Dubai ve Suudi Arabistan’a kadar geniş bir coğrafyada uçak bileti, otel ve tur paketleri satışı gerçekleştiriyordu.

TÜM REZERVASYONLAR İPTAL EDİLDİ

Bu ayın başında iflasını açıklayan şirket, 13 Ocak itibarıyla operasyonlarını tamamen durdurdu. İflasın ardından şirket aracılığıyla yapılan tüm uçuş ve tatil rezervasyonlarının iptal edildiği bildirildi.

ATOL LİSANSI KAYBEDİLDİ: GERİ ÖDEME ŞANSI YOK

İngiltere'de tur operatörleri için zorunlu olan ve iflas durumunda müşterilere para iadesi güvencesi sağlayan devlet destekli ATOL lisansının kaybedildiği öğrenildi. Bu gelişme üzerine, rezervasyonu iptal edilen binlerce müşteriye herhangi bir para iadesi yapılmayacağı resmen açıklandı.

SEKTÖRDE İFLAS SERİSİ SÜRÜYOR

Regen Central Ltd, İngiltere seyahat pazarında son dönemde iflas eden tek şirket değil. Sektördeki ekonomik daralma ve tasfiye süreci 2025 yılından bu yana şu şirketlerle devam etmişti:

Ickenham Travel Group (Kasım 2025)

Great Little Escapes (Haziran 2025)

Jetline Travel (Mart 2025)