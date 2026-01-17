Enerji sektöründe gözlerin çevrildiği atama kararı bu sabah Resmi Gazete’de yayımlandı. Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefleri doğrultusunda kritik projelere imza atan TPAO'nun yönetimi, sektörün içinden gelen deneyimli bir isme, Cem Erdem'e emanet edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe giren atama kararı uyarınca, TPAO Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilen Cem Erdem, kurumun stratejik hamlelerine yön verecek yeni isim oldu.

CEM ERDEM KİMDİR?

TPAO'nun yeni Genel Müdürü Cem Erdem, mühendislik kökenli bir yönetici olarak dikkat çekiyor. İşte Erdem'in kariyer yolculuğu:

• Eğitim ve Köken: Aslen Trabzonlu olan Erdem, 1971 yılında Ankara’da doğdu. 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

• Sektör Tecrübesi: Kariyeri boyunca enerji ve petrol sektörünün çeşitli kademelerinde önemli görevler üstlendi.

• Son Görevi: Erdem, bu atamadan önce, Ocak 2024 tarihinden itibaren TPAO'nun iştiraki olan TP-OTC'nin (Turkish Petroleum Off-Shore Technology Center) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyordu.

Erdem'in, özellikle açık deniz (off-shore) operasyonlarındaki deneyimini TPAO'nun genel vizyonuna taşıması bekleniyor.