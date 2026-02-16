Şirketin verilerine göre, 1 Ocak - 31 Ocak 2026 dönemini kapsayan bağımsız denetimden geçmemiş brüt prim üretimi 19.491.401.737 TL'ye ulaştı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 15.494.123.657 TL olan prim üretimi, bu yıl %26 oranında bir artış göstererek yükseliş grafiğini sürdürdü.

KAP AÇIKLAMASI DETAYLARI

Türkiye Sigorta tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz'in 01.01.2026 - 31.01.2026 dönemi bağımsız denetimden geçmemiş brüt prim üretimi 19.491.401.737 TL'ye ulaşarak ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %26 oranında artışla gerçekleşmiştir. Söz konusu döneme ait brüt prim tablomuz ana branşlar bazında ekte sunulmaktadır."

SEKTÖREL LİDERLİK VURGUSU

Yılın ilk ayında elde edilen bu sonuçlar, Türkiye Sigorta'nın sektördeki güçlü konumunu koruduğuna işaret ediyor. Ana branşlar bazında detaylandırılan tabloda, büyümenin hangi sigorta kollarında yoğunlaştığı ise yatırımcılar ve sektör paydaşları tarafından yakından takip ediliyor.