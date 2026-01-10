ABD merkezli Pew Research Center tarafından yapılan 2025 Küresel Tutumlar Araştırması, ülkeler arasındaki toplumsal güven farkını çarpıcı biçimde ortaya koydu. Araştırmada katılımcılara “Sizce insanların çoğuna güvenilebilir mi, yoksa dikkatli olmak mı gerekir?” sorusu yöneltildi.

Sonuçlara göre yüksek gelirli ülkelerde toplumsal güven belirgin şekilde yüksek seyrederken, orta gelirli ülkelerde tablo tersine dönüyor. Türkiye ise çalışmada yer alan ülkeler arasında toplumsal güvenin en düşük olduğu ülke olarak öne çıktı.

Araştırmaya göre Türkiye’de katılımcıların yalnızca %14’ü “insanların çoğuna güvenilebilir” derken, %84’ü “insanlara güven olmaz, dikkatli olmak gerekir” yanıtını verdi. Bu oranla Türkiye; Meksika, Kenya ve Brezilya gibi ülkelerin de altında kalarak listenin en altına yerleşti.

Orta gelir grubundaki ülkelerin genelinde “insanlara güvenilebilir” diyenlerin ortalaması %27 seviyesinde ölçülürken, Türkiye bu ortalamanın da oldukça gerisinde kaldı.

Buna karşılık İsveç (%83), Hollanda (%79) ve Kanada (%73) gibi yüksek gelirli ülkelerde toplumun büyük çoğunluğu insanlara güvenilebileceğini düşünüyor.

Uzmanlara göre toplumsal güven; ekonomik istikrar, gelir dağılımı, hukuk sistemi, kurumlara duyulan güven ve sosyal adalet algısıyla doğrudan ilişkili. Güven düzeyinin düşük olduğu toplumlarda ekonomik ilişkilerden yatırım ortamına, sosyal hayattan kurumsal yapıya kadar pek çok alanda maliyetlerin arttığına dikkat çekiliyor.

Türkiye’nin bu alanda son sırada yer alması, yalnızca sosyolojik değil; ekonomik ve kurumsal yapı açısından da önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.