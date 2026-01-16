Kuzey Avrupa’nın güçlü ekonomilerinden Finlandiya, son üç yıldır aralıksız yükselen iflas başvurularıyla sarsılıyor. Resmi istatistik kurumu Statistics Finland tarafından açıklanan 2025 yılı verileri, ülkede şirketlerin ayakta kalma mücadelesinin son 30 yılın en zorlu dönemine girdiğini kanıtladı.

1996’DAN BU YANA EN KÖTÜ TABLO

Resmi verilere göre, geçtiğimiz yıl 3 bin 900’den fazla şirket iflas başvurusu yaptı. Bu rakam, Finlandiya’nın derin bir ekonomik krizle boğuştuğu 1996 yılından bu yana kaydedilen en yüksek veri olarak kayıtlara geçti. İflas dalgasının özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) üzerinde büyük bir baskı oluşturduğu vurgulanıyor.

İNŞAAT SEKTÖRÜ İLK SIRADA

Ekonomik daralmanın ve iflasların merkez üssü ise inşaat sektörü oldu. Sektörel dağılım incelendiğinde, 2025 yılında sadece inşaat alanında faaliyet gösteren 768 firmanın kepenk indirdiği bildirildi. İnşaat sektörünü diğer hizmet ve üretim kollarındaki iflaslar izledi.

14 BİN ÇALIŞAN İŞSİZ KALDI

İflasların toplumsal boyutu da rakamlara yansıdı. 2025 yılında iflas eden şirketlerin bünyesinde çalışan toplam 14 bin 300 kişi, bu durumdan doğrudan etkilendi. İş gücü piyasasındaki bu kayıp, ülkede son yılların en büyük istihdam krizlerinden birini tetikledi.

TÜRK TOPLUMU GELİŞMELERİ YAKINDAN İZLİYOR

Helsinki, Espoo, Tampere ve Oulu gibi büyük kentler başta olmak üzere Finlandiya genelinde yaşayan yaklaşık 10 bin Türk vatandaşı, ülkedeki bu ekonomik darboğazı yakından takip ediyor. Bir dönem Türkler için popüler bir göç rotası olan ülkede, özellikle inşaat ve hizmet sektöründe yaşanan bu daralma, Türk nüfusun yoğunlaştığı iş kollarını da dolaylı olarak etkiliyor.

(AA)