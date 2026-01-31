Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği (GİGDER) Başkanı Bayram Tekçe, talebin özellikle son birkaç yılda güçlü bir ivme kazandığını belirtti. Tekçe, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Yunanistan’ın coğrafi yakınlık ile güvenli yatırım imkânları sayesinde en çok tercih edilen iki ülke olduğunu ifade etti:

BAE/Dubai: Şeffaf piyasası, düşük vergi avantajları ve 12-15 yıl gibi kısa amortisman süreleriyle yatırımcıyı cezbediyor.

Yunanistan: "Golden Visa" programı üzerinden Avrupa’da serbest dolaşım ve "B planı" arayanlara hitap ediyor.

YATIRIM MOTİVASYONU: DÖVİZ BAZLI GELİR VE EĞİTİM

Uzmanlar, yurt dışına yönelimin arkasında "kur riski", "yüksek kira getirisi" ve "yaşam planı" gibi üç ana nedenin yattığını belirtiyor. ABD ve İngiltere gibi pazarlar, özellikle çocuklarına iyi eğitim imkânı sağlamak ve döviz bazlı sabit gelir elde etmek isteyen Türklerin odağında kalmaya devam ediyor. Uluslararası gayrimenkul uzmanı Burak Ustaoğlu, 2021 yılında 216 milyon dolar olan yıllık yatırım tutarının bugün itibarıyla kümülatif olarak 2,6 milyar dolar bandını aşarak yaklaşık 12 katlık bir büyüme kaydettiğini vurguladı.

ORTALAMA BÜTÇE 500 BİN EURO

Türk yatırımcıların yurt dışında konut için genellikle 250 bin ile 1 milyon euro arasında harcama yaptığı, ortalama tutarın ise 500 bin euro seviyesinde olduğu bildirildi. Genellikle villa yerine; merkezi konumdaki, bakımı kolay ve kira getirisi yüksek apartman daireleri ile taksitli ödeme imkânı sunan yeni projelere ilgi gösteriliyor.

GELECEK BEKLENTİSİ: 6 MİLYAR DOLARI AŞABİLİR

Uluslararası gayrimenkul uzmanı Özden Çimen, yurt dışı yatırım eğiliminin artarak süreceğini öngördüklerini belirtti. Çimen, iç piyasa koşulları ve dış piyasadaki fırsatların etkisiyle bu tutarın 2026-2027 döneminde 6 milyar doları aşabileceğini ifade etti. Sektör temsilcileri, yurt içinde gayrimenkul yatırımının cazibesini artırmak için piyasanın daha öngörülebilir bir yapıya kavuşturulması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: Dünya