Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde çakmak üretilen 3 katlı fabrikanın en üst katındaki depolama bölümünde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Tuzla'nın yanı sıra çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi ile polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Polis ekipleri caddeyi ulaşıma kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

Fabrikadaki yangın, toplam 42 araç ve 112 personelin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Fabrikanın metal aksamdan oluşan üst katının tamamen yandığı görüldü.

