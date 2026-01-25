Dünyanın en büyük yatırım bankalarından Bank of America (BofA), Borsa İstanbul için yayınladığı son teknik analiz raporunda yatırımcıları uyardı. Endeks rekor tazelerken, yükselişin genele yayılmadığını belirten banka, piyasadaki mevcut durumu "dar kapsamlı ralli" (narrow rally) olarak tanımladı.

ENDEKS REKOR KIRIYOR, PORTFÖYLER NEDEN YERİNDE SAYIYOR?

Ocak 2026 itibarıyla BIST 100 endeksinin 13.000 puan sınırına dayanmasına rağmen, pek çok yatırımcı portföyünün bu yükselişe eşlik etmediğinden şikayetçi. BofA stratejistlerine göre bunun temel sebebi, piyasa derinliğinin (market breadth) oldukça düşük olması.

Raporda öne çıkan detaylara göre; yükselişin neredeyse %70'i sadece 10 dev hisseden kaynaklanıyor. Özellikle yabancı girişinin yoğunlaştığı bankacılık ve belirli savunma sanayii kağıtları endeksi yukarı taşırken, "yan tahta" olarak tabir edilen orta ve küçük ölçekli şirketler (BIST 100 dışı) baskı altında kalmaya devam ediyor.

BOFA'NIN RADARI: BANKALAR VE LİKİDİTE DEVLERİ

BofA'nın teknik analizinde, yabancı yatırımcının 2026'nın ilk çeyreğinde "güvenli liman" olarak gördüğü ve hızlıca nakde dönebildiği (likiditesi yüksek) hisseleri seçtiği vurgulanıyor.

Bankacılık Sektörü: Faiz indirim döngüsüne girilmesi beklentisiyle rallinin lokomotifi konumunda.

Sanayi Devleri: İhracat kası güçlü olan ve teknolojik dönüşümünü tamamlamış birkaç büyük şirket yükselişe liderlik ediyor.

Perakende ve Gıda: Enflasyonist koruma sağlayan dev perakendeciler "dar kapsamlı" bu listenin içinde yer alıyor.

BofA analistleri, endeksteki yükselişin genele yayılması için faizlerin daha belirgin bir düşüş trendine girmesi ve yan tahtalardaki işlem hacminin artması gerektiğini belirtiyor. Mevcut "dar kapsamlı" yapı devam ettiği sürece, endeks yükselse bile yanlış hisse seçiminin getiri değil, zarar yazabileceği uyarısı yapılıyor.

YAN TAHTALAR NEDEN BU RALLİDE YOK? "KAYIP KITA"NIN 4 TEMEL NEDENİ

Endeks 13.000 yolculuğuna devam ederken, BIST 100 dışı ve yan tahtalardaki sessizlik yatırımcıyı bezdirmiş durumda. Analistlere göre küçük ve orta ölçekli şirketlerin bu ralliden dışlanmasının arkasında çok somut ekonomik gerekçeler var:

1. Finansman Maliyeti ve Borç Yükü: Ocak 2026 itibarıyla faiz indirim beklentileri başlasa da, kredi maliyetleri hala sanayi ve küçük ölçekli şirketler için oldukça yüksek. Dev holdingler bu süreci nakit rezervleriyle yönetebilirken; yan tahtalardaki şirketlerin borçlanma maliyetleri karlılıklarını eritmeye devam ediyor. Yatırımcı, bilançosunda yüksek faiz yükü taşıyan şirketten uzak duruyor.

Borsa İstanbul, şirket karlarındaki (Earnings) sınırlı artışa rağmen piyasa değerinin (Market Cap) agresif yükselişiyle 21.4x F/K çarpanına ulaşarak, reel kazançlardan ziyade değerleme şişkinliğiyle ilerleyen ve tarihsel ortalamalarına göre oldukça primli bir görünüme bürünmüş durumda.

2. Yabancı Fonların "Derinlik" Şartı: Piyasaya giren yabancı sermaye (BofA vb. üzerinden gelen fonlar), ilk etapta likiditeye bakar. Bir kriz anında veya kar realizasyonu yapmak istediğinde hisseyi satıp hemen çıkabilmek ister. Yan tahtalarda bu derinlik (hacim) olmadığı için, yabancı para sadece BIST 30 ve belirli BIST 50 kağıtlarında kümeleniyor.

3. "Büyük Balık" Psikolojisi: Bankacılık ve savunma sanayii gibi sektörlerde hikaye çok güçlü. Yatırımcı, "Gitmiyor" dediği yan tahtadaki hissesini satıp, "Hala gidiyor" dediği dev banka veya sanayi hisselerine geçiş yapıyor. Bu durum yan tahtalarda ciddi bir satış baskısı yaratırken, paranın büyük hisselerde yoğunlaşmasına neden oluyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat ASELS 300.75 15.509.377.633,50 % 0.17 18:10 THYAO 301 15.333.223.165,25 % 0.67 18:10 ISCTR 15.2 10.229.415.571,64 % 3.61 18:10 AKBNK 78.85 8.925.760.735,95 % 1.35 18:10 ASTOR 162 8.908.191.607,20 % 5.19 18:10 Tüm Hisseler

4. Temettü ve Güven Odaklılık: Yüksek enflasyon ve maliyet artışlarının yaşandığı bu dönemde piyasa, nakit akışı güçlü, temettü verimi yüksek ve kurumsal yönetimi sağlam "devlere" sığınıyor. Küçük şirketlerin bu dönemde büyüme hikayesi yaratmakta zorlanması, onları listenin sonuna itiyor.

Borsa İstanbul’un 13.000 puan sınırına dayandığı mevcut konjonktürde yükselişin genele yayılmaması ve özellikle orta-küçük ölçekli şirketlerin bu ralliye eşlik edememesi, piyasa katılımcıları tarafından rasyonel bir "pusuda bekleme" hali olarak değerlendirilmektedir. Bu durgunluğun temelinde, 22 Ocak’ta TCMB’nin politika faizini %37’ye çekmesine rağmen 100 baz puanlık indirimin piyasa beklentilerinin altında kalarak borçluluk oranı yüksek yan tahtalar üzerindeki finansman yükünü tam anlamıyla hafifletememesi yatmaktadır.

Bununla birlikte, Şubat başında açıklanacak olan ve mevsimsel etkilerle yüksek gelmesi beklenen Ocak ayı enflasyon verisi, taze likiditenin daha riskli görülen bu varlıklara akmasını engelleyen ciddi bir bariyer oluştururken; şirket kârlarının (Earnings) piyasa değerindeki (Market Cap) agresif artışın gerisinde kalması da yan tahtalarda somut bir değerleme direnci yaratmaktadır. Neticede, yabancı girişinin likiditesi yüksek lokomotif hisselerde yoğunlaştığı bu süreçte yan tahtalar, faiz indirim döngüsünün hızlanması ve enflasyondaki düşüş sürecinin somut verilerle teyit edilmesiyle başlayacak gerçek bir genişleme dönemini beklemektedir.

