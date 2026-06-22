Milyonlarca kişinin kullandığı sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) anlık erişim sorunu yaşanıyor. Platforma giriş yapmak veya akışı yenilemek isteyen çok sayıda kullanıcı bağlantı problemleriyle karşılaştığını bildiriyor.

Kullanıcıların servis kesintilerini takip ettiği Downdetector verileri de yaşanan sorunu doğruladı. Platforma ilişkin hata bildirimlerinde gün içerisinde dikkat çekici bir artış yaşandığı görüldü.

ŞİKAYETLER DAKİKALAR İÇİNDE ARTTI

Downdetector tarafından paylaşılan verilere göre, X'e yönelik hata bildirimleri saat 16.29 itibarıyla hızlı bir yükselişe geçti.

Kısa süre içerisinde artan şikayetler, saat 16.44 civarında zirve seviyelere ulaştı. Saat 16.59 itibarıyla ise hata bildirimlerinin yüksek seviyelerde seyretmeye devam ettiği görüldü.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

X'te yaşanan erişim probleminin sunucu kaynaklı küresel bir kesintiden mi yoksa bölgesel bir sorundan mı kaynaklandığı henüz netlik kazanmadı.

Öte yandan platform yönetimi veya X'in sahibi Elon Musk tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kullanıcılar, sorunun ne zaman çözüleceğine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.