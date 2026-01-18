Enerji ve iklimlendirme sektörünün önde gelen oyuncularından Üçay Mühendislik, halka arz sürecini devasa bir taleple noktaladı. Kuveyt Türk Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla 14-16 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama süreci, yatırımcıların yoğun ilgisine sahne oldu.

1,08 MİLYAR TL’LİK HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ

17 Ocak 2026 tarihinde yapılan resmi açıklamaya göre, halka arz kapsamında satışa sunulan 60.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleştirildi. Toplam halka arz büyüklüğü 1,08 milyar TL olarak kayıtlara geçerken, genel talep miktarı sunulan payların 14,6 katına ulaştı.

YÜKSEK BAŞVURULU GRUBUNDA REKOR YOĞUNLUK

Halka arzda en dikkat çekici performans, yüksek talep grubundan geldi. Yatırımcı grupları bazında oluşan yoğunluk tablosu şu şekilde şekillendi:

Yüksek Başvurulu Bireysel Yatırımcılar: Kendilerine ayrılan tahsisatın 95,4 katı rekor başvuru yaptı.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: Tahsisatın 16,7 katı talep gösterdi.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: Tahsisatın 2,5 katı başvuru ile sürece katıldı.

YAKLAŞIK 800 BİN YATIRIMCIYA PAY DAĞITILDI

Toplamda 796.720 yatırımcının pay almaya hak kazandığı halka arzda, katılımcıların profili ise şöyle dağıldı:

785.446 Yurt İçi Bireysel Yatırımcı

11.017 Yüksek Talep Gösteren Bireysel Yatırımcı

257 Kurumsal Yatırımcı

Bu sonuçlarla birlikte Üçay Mühendislik, geniş tabanlı bir ortaklık yapısıyla Borsa İstanbul yolculuğuna başlamış oldu.

Üçay Mühendislik halka arzında bireysel yatırımcıya kişi başı maksimum 54 lot (972 TL) dağıtım gerçekleşti.

İŞLEM TARİHİ BEKLENİYOR

Halka arz sonuçlarının kesinleşmesinin ardından, payların önümüzdeki hafta içinde Borsa İstanbul’da "UCAYM" koduyla işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.