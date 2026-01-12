İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonun 5. dalgasında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 6 şüpheli için savcılık kararını verdi.

KİMLER TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ?

Soruşturma savcısı, dosyayı inceledikten sonra şüphelilerden Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam, Burak Fahri Yön ve Ceren Alper'i "tutuklama" talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Ünlü isim Selen Görgüzel ve Nilüfer Batur Tokgöz hakkında ise savcılık tarafından "adli kontrol" hükümleri uygulanması talep edildi. Şüphelilerin hakimlik sorguları bekleniyor.

SUÇLAMALAR AĞIR

Soruşturma dosyasında yer alan iddialar ise oldukça ciddi. Aralarında oyuncu Can Yaman'ın da isminin geçtiği ve toplamda 7 kişinin gözaltına alındığı operasyonda şüpheliler şu suçlamalarla karşı karşıya:

• Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak.

• Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak.

• Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, aracılık etmek veya yer temin etmek.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü ve ilerleyen saatlerde mahkemeden nihai kararın çıkacağı öğrenildi.