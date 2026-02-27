Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta ifadesi alınan Enes Batur’un uyuşturucu test sonucu belli oldu.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta ifadesi alınan sosyal medya fenomeni Enes Batur’un uyuşturucu test sonucu açıklandı.
Burak Doğan'ın haberine göre Batur'un test sonucu, saçta (esrar-thc) pozitif çıktı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul'da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yurt dışında bulunduğu için hakkında yakalama kararı çıkan Enes Batur, Türkiye'ye dönüşünde havalimanında gözaltına alındı. Savcılık tarafından ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, Enes Batur'un "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi.