İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturma doğrultusunda emniyet güçleri gece saatlerinde harekete geçti. Yapılan operasyonlarda Can Yaman ve Selen Görgüzel ile birlikte toplam 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

MEKAN SAHİPLERİ VE SOSYAL MEDYA İSİMLERİ DE LİSTEDE

Gözaltına alınanlar arasında sadece ünlü isimlerin değil, aynı zamanda eğlence mekanı sahipleri, işletme yöneticileri ve sosyal medya içerik üreticilerinin (Youtuber) de bulunduğu öğrenildi.

9 GECE KULÜBÜNE EŞ ZAMANLI BASKIN

Soruşturma kapsamında polis ekipleri, İstanbul’da faaliyet gösteren 9 ayrı gece kulübüne gece yarısından sonra eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Mekanlarda yapılan aramaların ardından soruşturmanın detaylandırılarak sürdüğü bildirildi.