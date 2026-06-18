Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısında yaptığı değerlendirmelerde küresel enerji sisteminin son yılların en büyük sınamalarından birini yaşadığını söyledi.

ABD ile İran arasında sağlanan geçici mutabakatın piyasalar açısından olumlu bir gelişme olduğunu belirten Birol, enerji piyasaları açısından asıl kritik unsurun Hürmüz Boğazı'nın kesintisiz ve güvenli şekilde açık kalması olduğunu vurguladı.

"HÜRMÜZ'ÜN KAPANMASI TEORİDEN GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ"

Fatih Birol, Hürmüz Boğazı'nın kapanma riskinin uzun yıllar boyunca teorik bir senaryo olarak değerlendirildiğini ancak son gelişmelerle bunun gerçek bir risk haline geldiğini ifade etti.

Enerji piyasalarındaki sert dalgalanmaların iki temel unsur sayesinde sınırlı kaldığını belirten Birol, kriz öncesinde küresel petrol piyasalarında güçlü bir arz fazlası bulunduğunu ve IEA üyesi ülkelerin stratejik rezervlerinden piyasaya yaklaşık 400 milyon varil petrol sürüldüğünü söyledi.

"DÜNYA EKONOMİSİ KIRMIZI HATTA GİREBİLİRDİ"

Kriz döneminde küresel ekonominin ciddi bir riskle karşı karşıya kaldığını dile getiren Birol, Hürmüz Boğazı'nın haziran sonuna kadar kapalı kalması halinde dünya ekonomisinin "kırmızı hatta" girebileceği yönünde uyarıda bulunduklarını hatırlattı.

Yaz aylarında seyahat sezonunun başlamasıyla birlikte petrol talebinin artacağını belirten Birol, mevcut mutabakatın piyasalarda rahatlama yarattığını ancak gözlerin önümüzdeki 60 günlük müzakere sürecine çevrildiğini söyledi.

"VAZO KIRILDI, ARTIK ESKİ HALİNE GETİRMENİN İMKANI YOK"

Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmelerin enerji ticaretinde kalıcı etkiler bırakacağını vurgulayan Birol, dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

"Vazo kırıldı. Artık onu eski haline getirmenin imkanı yok" diyen Birol, enerji piyasalarının ve sektör oyuncularının artık Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapanabileceği ihtimalini dikkate almak zorunda olduğunu ifade etti.

ÜLKELER ENERJİ STRATEJİLERİNİ GÖZDEN GEÇİRİYOR

Birol, yaşanan gelişmelerin ülkeleri enerji güvenliği politikalarını yeniden değerlendirmeye yönelttiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ülkeler enerji stratejilerini ve ortaklıklarını yeniden değerlendiriyor. Bundan sonra yeni ticaret yolları ortaya çıkacak, mevcut enerji ve ticaret rotaları da değişecek."

IEA Başkanı, enerji ticaretinde yeni güzergahların ve yeni ortaklıkların önümüzdeki dönemde daha fazla önem kazanacağını sözlerine ekledi.