Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı nisan ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi nisanda bir önceki aya göre yüzde 3,7, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 6 artış kaydetti.

SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK ARTIŞ YÜZDE 3,7 OLDU

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,8 artış gösterdi.

İmalat sanayi sektörü endeksi aynı dönemde yüzde 4,4 yükselirken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,8 geriledi.

İMALAT SANAYİ YILLIK BAZDA ÖNE ÇIKTI

Yıllık verilere göre ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,8 azaldı.

İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,8 artışla sanayi üretimindeki yükselişe en güçlü katkıyı sağlarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,8 artış kaydetti.

SANAYİ ÜRETİMİNDE POZİTİF GÖRÜNÜM SÜRDÜ

Açıklanan veriler, sanayi üretiminde hem aylık hem de yıllık bazda büyümenin devam ettiğine işaret etti. Özellikle imalat sanayindeki güçlü performans dikkat çekerken, madencilik sektöründe yıllık bazda daralma görüldü.