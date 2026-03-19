Borsa İstanbul'da işlem gören iki köklü şirket, 19 Mart 2026 tarihinde yaptıkları eş zamanlı duyurularla bu yıl hissedarlarına kâr payı dağıtamayacaklarını açıkladı.

Her iki şirketin kararında da 2025 yılı finansal tablolarında görülen net dönem zararları etkili oldu.

VKFYO: ENFLASYON MUHASEBESİ BİLANÇOYU ETKİLEDİ

Vakıf Yatırım Ortaklığı, 2025 yılına ait bağımsız denetimden geçmiş finansal raporlarını paylaştı. "yüksek enflasyonlu ekonomilerde finansal raporlama" (TMS 29) hükümleri çerçevesinde hazırlanan tablolarda, şirketin 18.754.827 TL net dönem zararı oluştuğu görüldü.

Dağıtılabilir kâr oluşmaması nedeniyle, ortaklara temettü ödenmemesi teklifi Genel Kurul onayına sunulacak.

GZNMI: TURİZM DEVİNDE DAĞITILABİLİR KÂR ÇIKMADI

Seyahat ve turizm sektörünün önemli oyuncularından Gezinomi de 2025 yılı hesap dönemini zararla kapattı. Şirketin konsolide finansal tablolarına göre ana ortaklığa ait net dönem zararı 129.712.913 TL olarak gerçekleşti.

Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre de 6 milyon TL'yi aşan bir zarar açıklayan şirket, her iki tablo türünde de dağıtılabilir dönem kârı bulunmadığını belirtti.

Yönetim Kurulu, kâr dağıtımı yapılmamasını Olağan Genel Kurul'da ortakların onayına sunacak.