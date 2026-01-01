Kripto para piyasasında son dönemin en dikkat çeken gelişmelerinden biri XRP ETF’lerine olan yoğun ilgi oldu. ABD’de işlem gören spot XRP ETF’leri, kısa sürede 1 milyar doların üzerinde para girişi yakaladı. Bu rakam, özellikle kurumsal yatırımcıların XRP’ye bakışının değişmeye başladığını gösteriyor.

Ancak bu güçlü para girişine rağmen, XRP fiyatı beklenen sert yükselişi henüz yapmış değil. Peki bunun nedeni ne?

ETF’lere Para Giriyor, Fiyat Yerinde Sayıyor

XRP ETF’leri, yatırımcıların doğrudan kripto para almadan borsa üzerinden XRP’ye yatırım yapmasını sağlıyor. Özellikle büyük fonlar ve kurumsal yatırımcılar, bu ürünler sayesinde XRP’ye daha rahat erişebiliyor.

Son veriler, XRP ETF’lerine giren paranın Solana gibi diğer altcoin ETF’lerini geride bıraktığını, hatta bazı dönemlerde Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinde çıkış yaşanırken XRP tarafında girişlerin sürdüğünü gösteriyor.

Buna rağmen XRP fiyatı, önceki zirve seviyelerinin hâlâ oldukça altında seyrediyor.

Neden Fiyat Hemen Yükselmiyor?

Uzmanlara göre bunun birkaç temel nedeni var:

ETF alımları uzun vadeli yapılıyor:

Kurumsal yatırımcılar genelde kısa vadeli al-sat yapmıyor. Bu da fiyatın hemen yukarı gitmesini geciktiriyor.

Piyasada genel temkinli hava var:

Kripto piyasası son dönemde sert dalgalanmalar yaşadı. Bu da altcoin’lerde yükselişlerin zamana yayılmasına neden oluyor.

XRP arzı ve geçmiş satış baskısı:

XRP, geçmişte yaşanan yüksek arz ve satış baskısı nedeniyle fiyat tepkisini diğer coin’lere göre daha yavaş veriyor.

Uzmanlar Ne Diyor?

Analistlere göre XRP’de yaşanan bu tablo, olumsuz değil. Aksine, ETF’ler üzerinden gelen kurumsal para, fiyat yerine altyapıyı güçlendiriyor. Bu tür yatırımların etkisi genellikle aylar içinde fiyatlara yansıyor.

Bazı uzmanlar, XRP’nin Bitcoin ve Ethereum’un geçmişte ETF sürecinde yaşadıklarına benzer bir yol izleyebileceğini, ancak yükselişin daha kademeli olacağını belirtiyor.