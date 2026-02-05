Banka, 2025 yılının son çeyreğinde 9,3 milyar TL net kâr elde etti. Çeyreklik bazda da kârlılığın korunması, yıl genelindeki güçlü performansı teyit etti.

2025 yılı genelinde dönem net kârı 47,09 milyar TL olurken, hisse başına kâr 0,0557 TL seviyesine çıktı. 2024'te hisse başına kâr 0,0344 TL olarak gerçekleşmişti. Artan faiz gelirleri ve komisyon performansı, kârlılık görünümünü destekledi.

FAİZ GELİRLERİ KÂRIN ANA SÜRÜKLEYİCİSİ OLDU

2025 yılında net faiz geliri 161,08 milyar TL'ye yükselerek, 2024’teki 88,65 milyar TL seviyesinin belirgin şekilde üzerine çıktı. Aynı dönemde faiz gelirleri 618,16 milyar TL'ye ulaşırken, faiz giderleri 457,08 milyar TL olarak kaydedildi. Net faiz marjındaki genişleme, kâr tablosunun ana itici gücü oldu.

ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİNDE GÜÇLÜ ARTIŞ

Operasyonel gelir kalemlerinde ikinci güçlü destek net ücret ve komisyon tarafında geldi. Banka, 2025'te 116,46 milyar TL net ücret ve komisyon geliri elde etti. Bu rakam, 2024'te 77,70 milyar TL seviyesindeydi. Alınan ücret ve komisyonlar 176,28 milyar TL'ye yükselirken, verilen ücret ve komisyonlar 59,82 milyar TL olarak gerçekleşti.

FAALİYET KÂRI İKİYE KATLANMAYA YAKLAŞTI

Bankanın faaliyet brüt kârı 238,63 milyar TL olurken, net faaliyet kârı 63,43 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. 2024 yılında net faaliyet kârı 32,20 milyar TL düzeyindeydi. Personel giderleri 44,10 milyar TL olurken, diğer faaliyet giderleri 79,96 milyar TL olarak kaydedildi. Bu kalemlere rağmen faaliyet kârlılığındaki güçlü artış dikkat çekti.

KARŞILIK GİDERLERİ ARTTI, KÂRLILIK KORUNDU

Risk maliyeti tarafında beklenen zarar karşılık giderleri 2025'te 50,97 milyar TL'ye yükseldi. 2024 yılında bu tutar 36,40 milyar TL seviyesindeydi. Karşılık yükündeki artışa rağmen gelir tarafındaki güçlü büyüme, kârlılığın korunmasını sağladı.

VARLIKLAR 3,52 TRİLYON TL’Yİ AŞTI

Yapı Kredi'nin toplam varlıkları 2025 sonunda 3,523 trilyon TL'ye yükselerek, 2024 sonundaki 2,554 trilyon TL seviyesinin üzerine çıktı. Krediler 1,897 trilyon TL'ye ulaşırken (2024: 1,304 trilyon TL), mevduat tarafı da 1,959 trilyon TL’ye yükseldi (2024: 1,374 trilyon TL). Bu tablo, bilanço büyümesinin hem kredi genişlemesi hem de fonlama tarafında hızlandığına işaret etti.