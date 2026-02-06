Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirime göre, BESTE.HE koduyla işlem gören halka arzda bugün final günü. Yatırımcılar, saat 10:30 ile 13:00 arasında taleplerini iletebilecek. 13:00’ten sonra iletilen emirler dağıtıma dahil edilmeyecek.

SABİT FİYAT VE EŞİT DAĞITIM AVANTAJI

Yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarıyla dikkat çeken şirket, 14,70 TL sabit fiyatla halka arz ediliyor. Toplamda 54.578.570 TL nominal değerli payın satışa sunulduğu arzda, "Borsada Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemi uygulanıyor. Bu yöntemle tüm yatırımcılara eşit dağıtım yapılması hedefleniyor.

MÜKERRER EMİR KONTROLÜ

Halka arzda adaletli bir dağıtım sağlanması için MKK sicil numarası üzerinden sıkı bir denetim uygulanacak. Dağıtıma konu hesaplar üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir geçerli sayılacak. Bu nedenle yatırımcıların birden fazla hesap yerine tek bir hesap üzerinden işlem yapması önem arz ediyor.

HALKA ARZIN KÜNYESİ

Halka Arz Fiyatı: 14,70 TL

İşlem Kodu: BESTE.HE

Aracı Kurum: Global Menkul Değerler (GLB)

Halka Arz Büyüklüğü: Yaklaşık 802,3 Milyon TL

Kullanım Alanı: Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin tamamını (%100) yeni enerji yatırımlarında kullanmayı planlıyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.