Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. (YEOTK), stratejik projelerinden biri olan Vodafone güneş enerjisi santrali (GES) yatırımı için dev bir finansman kaynağı sağladığını duyurdu. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamada, kredi kullanımına ilişkin detaylar yatırımcılarla paylaşıldı.

VODAFONE PROJESİ İÇİN ESCO MODELİ

Şirket, 31 Ekim 2024 tarihinde duyurduğu üzere Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ile elektrik tüketimini karşılamak amacıyla bir sözleşme imzalamıştı. Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri kapsamında hayata geçirilen bu proje, ESCO – Yap İşlet Devret modeliyle yürütülüyor.

Projenin tüm süreçlerini üstlenen Yeo Teknoloji; geliştirme, anahtar teslim kurulum ve işletmenin yanı sıra finansman yükümlülüğünü de yerine getiriyor.

57 MİLYON DOLARLIK KREDİ ANLAŞMASI

Projenin finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla Ak Finansal Kiralama A.Ş. ile el sıkışan şirket, toplam 57.000.000 ABD Doları tutarında kredi anlaşmasına vardı.

Finansman Kaynağı: Ak Finansal Kiralama A.Ş.

Toplam Tutar: 57 milyon ABD Doları

İlk Dilim Tahsili: Kredinin ilk dilimi, 29 Aralık 2025 tarihi itibarıyla şirketin hesaplarına geçti.

ŞARTLAR VE TEMİNATLAR SAĞLANDI

KAP açıklamasında, kredinin kullanımına ilişkin gerekli tüm koşulların ve teminatların başarıyla sağlandığı vurgulandı. Bu finansman hamlesiyle birlikte Yeo Teknoloji'nin enerji dönüşümü alanındaki operasyonel gücünü pekiştirmesi bekleniyor.