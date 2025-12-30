Yapılan açıklamaya göre, Bayrak Ebt Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAYRK) ile Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZGYO) paylarında, iç kaynaklardan gerçekleştirilen bedelsiz sermaye artırımları nedeniyle teorik fiyatlar yeniden hesaplandı.

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından KAP’a iletilen açıklamanın detayları şu şekilde paylaşıldı;

BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BAYRK)

Yüzde 342,75065 oranında iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı

Bölünme sonrası teorik fiyat: 5,407 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (OZGYO)

Yüzde 53,84615 oranında iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı

Bölünme sonrası teorik fiyat: 1,97 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)