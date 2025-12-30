HUN Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (HUNER), esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinde yapılması planlanan değişikliğe ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'dan onay aldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu.

KAYITLI SERMAYE TAVANI 10 MİLYAR TL'YE ÇIKARILIYOR, 2029'A KADAR UZATILIYOR

Şirketin 12 Aralık 2025 tarihinde SPK'ya yaptığı başvuru kapsamında, kayıtlı sermaye tavanının 10 milyar TL'ye yükseltilmesi ve mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2025–2029 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması talep edilmişti.

SPK'DAN ONAY ÇIKTI

KAP'ta yer alan açıklamada, söz konusu başvurunun SPK'nın 29 Aralık 2025 tarihli yazısı ile uygun bulunduğu ve kararın şirkete tebliğ edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, esas sözleşme değişikliğine ilişkin olarak T.C. TICARET Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasının ardından, ilgili değişikliğin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacağı ifade edildi.

HUNER HİSSESİNDE SON DURUM

HUNER, bugünkü seansta artan satış baskısıyla karşılaştı. Yazım saati 11.50 itibarıyla % -0,32 oranında değer kaybeden hissenin güncel fiyatı 3,09 TL olarak işlem görüyor.