Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet tarifesinde gece yarısı itibarıyla güncellemeye gidildi. Ulaştırma hattında yapılan yeni düzenleme ile birlikte YHT bilet fiyatlarına yüzde 19,23 oranında zam yansıtıldı. Zam sonrası birçok hatta yeni fiyatlar yürürlüğe girdi.

ANKARA–İSTANBUL HATTINDA ARTIŞ

Yeni tarifeye göre Ankara–İstanbul YHT bilet fiyatı 780 TL'den 930 TL'ye yükseldi.

ESKİŞEHİR ÇIKIŞLI HATLARDA YENİ ÜCRETLER

-Eskişehir–Sakarya: 565 TL

-Eskişehir–Ankara: 480 TL

-Eskişehir–İstanbul: 600 TL

-Eskişehir–KONYA: 665 TL

-Eskişehir–Sivas: 1.500 TL

Yapılan artışla birlikte YHT hatlarında seyahat eden yolcular, yeni tarifeden bilet almaya başladı.