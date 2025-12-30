ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI tarafından açılan pozisyon için belirlenen yıllık maaş tam 555 bin dolar (yaklaşık 24 milyon TL). Ancak bu yüksek maaşın arkasında devasa bir sorumluluk yatıyor.

OpenAI CEO'su Sam Altman, pozisyonu bizzat tanımlarken işin "son derece stresli" olacağını vurguladı. Altman'a göre bu görev sadece şirketin geleceği için değil, tüm insanlığın güvenliği için kritik bir öneme sahip.

İŞ TANIMI: BİYOLOJİK SİLAHLAR VE KONTROLDEN ÇIKAN YAPAY ZEKA

Yeni "Hazırlık Başkanı"ndan beklenen görevler adeta bilim kurgu filmlerini andırıyor. Göreve gelecek uzman şu risklerle mücadele edecek:

Biyolojik Tehditler: Yapay zekanın biyolojik silah geliştirme süreçlerinde kullanılmasını engellemek.

Siber Güvenlik: Sistemlerin küresel siber saldırılara karşı savunmasını yönetmek.

Otonom Gelişim: Yapay zekanın insan müdahalesi olmadan kendi kendini eğitmeye başlaması (self-teaching) gibi senaryolara karşı önlemler almak.

Risk Analizi: Gelişen yapay zeka becerilerinden doğabilecek "ciddi ve yeni" riskleri anlık olarak izlemek ve etkisiz hale getirmek.

MAAŞIN YANINDA ŞİRKET HİSSESİ DE VERİLECEK

Yüksek stres ve ağır sorumluluk içeren bu pozisyon için adaylara sadece nakit maaş sunulmuyor. OpenAI, seçilecek kişiye miktarı açıklanmayan ancak oldukça değerli olduğu tahmin edilen şirket hisseleri de vereceğini duyurdu.

KİMSE UZUN SÜRE DAYANAMIYOR

Haberde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise pozisyonun geçmişi oldu. Şirket içinde daha önce bu ve benzeri güvenlik süreçlerinden sorumlu olan yöneticilerin, görevin ağırlığı ve stres düzeyi nedeniyle koltuklarında çok kısa süre kalabildikleri belirtiliyor. Teknoloji dünyası, bu "ateşten gömleği" kimin giyeceğini merakla bekliyor.