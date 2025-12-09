Gün içi verilerine bakıldığında, özellikle 12,22 TL kademesinde yaklaşık 9,4 milyon adetlik alış emri bulunması, hissede yukarı yönlü beklentinin oldukça güçlü olduğunu ortaya koydu. Satış tarafında ise kademelerin büyük oranda boş kalması, tavan hareketinin teknik olarak desteklendiğini gösterdi.

ARACI KURUM DAĞILIMINDA 3 KURUM ÖNE ÇIKTI

Bugünkü işlemlerde aracı kurum tarafında da dikkat çeken bir yoğunlaşma yaşandı. Net 651 bin adetlik alımın tamamı birkaç kurum üzerinden gerçekleşti.

Marbaş: 358 bin adet

Deniz Yatırım: 160 bin adet

A1 Capital: 131 bin adet

Kontrolmatik (KONTR) bugün tavan oldu!

Bu tablo, tavan hareketinin rastgele değil, kurumsal yoğunlukla desteklenen bir alım dalgası ile gerçekleştiğini ortaya koydu.

BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI BEKLENTİSİ YENİDEN GÜNDEMDE

MANAS, daha önce %300 bedelli sermaye artırımı planı ile yatırımcıların gündemine gelmişti. Son dönemde hissede yaşanan sert hareketlerin, bu beklentiyle birlikte yeniden ivme kazandığı yorumları yapılıyor.

Piyasa oyuncuları, bedelli sürecine ilişkin yeni bir gelişme olup olmayacağını yakından takip ediyor. Bugün yaşanan tavan hareketi, son dönemde baskı altında kalan yatırımcıya kısa vadede önemli bir kazanç sağladı.

