Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yapılan duyuruya göre, iç kaynaklardan karşılanmak üzere yüzde 900 oranında bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştiren ALVES Kablo (ALVES) hisselerinde, bölünme sonrası yeni fiyat seviyeleri belirlendi.

Yatırımcıların portföylerindeki hisse adedi 10 katına çıkarken, hisse fiyatı da bu oranda normalize edildi.

YENİ FİYAT SEVİYESİ VE DETAYLAR

Borsa İstanbul’un resmi açıklamasına göre, hisse senedinde bölünme sonrası oluşacak teorik fiyat şu şekildedir:

Hisse Kodu: ALVES.E

Bedelsiz Oranı: Yüzde 900

Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 3,166 TL

