Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALVES), özkaynak yapısını güçlendirmek ve hisse likiditesini artırmak amacıyla aldığı yüzde 900 bedelsiz sermaye artırımı kararında sona yaklaşıyor. Yönetim Kurulu’nun Ağustos ayında aldığı karar ve 5 Eylül 2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan resmi başvurunun ardından, gözler her Perşembe yayımlanan SPK bültenine çevrildi.

SERMAYE 1.6 MİLYAR TL'YE YÜKSELİYOR

Şirket, mevcut 160.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesini, tamamı iç kaynaklardan (Özkaynak Enflasyon Düzeltme Farkları) karşılanmak üzere 1.600.000.000 TL’ye yükseltmeyi hedefliyor. Bu hamle, şirketin özsermayesini güçlendirirken, hisselerinin de yatırımcılar için daha ulaşılabilir hale gelmesini sağlayacak.

ALVES HİSSESİNİN CANLI GRAFİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ.

YATIRIMCIYI NELER BEKLİYOR? 100 LOTU OLAN DİKKAT!

Onay gelmesi durumunda portföylerde ciddi bir lot değişimi yaşanacak.

Matematiksel olarak süreç şu şekilde işleyecek;

Lot Sayısı 10'a Katlanacak: Elinde 100 lot ALVES hissesi bulunan bir yatırımcının lot sayısı, bölünme sonrası 1000 lota yükselecek.

Fiyat Düzeltmesi: Bedelsiz sermaye artırımlarında toplam portföy değeri değişmez. Hissenin bölünmeden önceki kapanış fiyatı 10'a bölünecek.

Örnek: Hisse fiyatı 40 TL iken bölünürse, yeni fiyat 4 TL olacak.

Hesap: (100 Lot x 40 TL) = (1000 Lot x 4 TL) = 4.000 TL

PİYASA BEKLENTİSİ VE SON DURUM

Aralık 2025 itibarıyla SPK süreci devam etmekte olup, analistler onayın eli kulağında olduğunu değerlendiriyor. Bedelsiz potansiyeli yüksek şirketler genellikle bölünme haberi yaklaştıkça yatırımcı ilgisini üzerine çekmeyi başarır. ALVES hisselerinde de onay haberiyle birlikte volatilite ve hacim artışı görülebilir.

Yasal Uyarı: Bu haber yatırım tavsiyesi değildir. Sermaye piyasası mevzuatı gereği yatırım kararları kişisel risk ve getiri tercihlerinize göre verilmelidir.