7-8-9 Ocak 2026 tarihlerinde talep toplayan Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Z GYO) halka arzına ilişkin resmi sonuçlar yayımlandı. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilen arzda, yatırımcılardan toplam arz büyüklüğünün yaklaşık 3 katı talep geldi.

Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarının halka arz sürecinde, satışa sunulan 84.500.000 TL nominal değerli B grubu payların yatırımcılara dağıtımı tamamlandı. 1,00 TL nominal değerli pay fiyatının 9,77 TL olarak belirlendiği halka arzın toplam büyüklüğü 825.565.000 TL olarak gerçekleşti.

YATIRIMCILARDAN YOĞUN İLGİ: 2,94 KAT TALEP

Halka arz sürecinde toplamda 248.051.919 TL nominal değerli talep toplanarak, halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2,94 katına ulaşıldı. Kategoriler bazında gerçekleşen talep oranları şu şekildedir:

Yurt İçi Bireysel Yatırımcı: Tahsisatın 2,03 katı (85.570.478 TL nominal değerli talep)

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı: Tahsisatın 3,85 katı (162.481.441 TL nominal değerli talep)

431 BİN YATIRIMCIYA DAĞITIM YAPILDI

Halka arz sonuçlarına göre toplam 431.380 yatırımcıya pay dağıtımı gerçekleştirildi. Dağıtım yapılan yatırımcı grupları ve başvuru sayıları şöyle netleşti:

Yurt İçi Bireysel Yatırımcı: 431.279 adet

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı: 101 adet

