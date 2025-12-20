Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, 59.090.909 TL olan mevcut ödenmiş sermayenin %1000 oranında artırılarak 650.000.000 TL’ye çıkarılması planlanıyor.

Başvurunun SPK tarafından onaylanması halinde, bedelsiz sermaye artırımı süreci resmen başlayacak.

LOT SAYISI 11 KATINA ÇIKACAK

Açıklanan oran doğrultusunda bedelsiz sermaye artırımı gerçekleşirse, yatırımcıların ellerindeki pay sayısı 11 katına yükselecek. Buna göre, portföyünde 1000 lot GZNMI hissesi bulunan bir yatırımcının lot sayısı 11.000 adede ulaşacak.

Bedelsiz sermaye artırımlarında yatırımcıların herhangi bir bedel ödemesine, başvuru yapmasına ya da ek bir işlem gerçekleştirmesine gerek bulunmuyor. Yeni paylar, hak sahiplerinin hesaplarına otomatik olarak tanımlanıyor.

SÜREÇ SPK ONAYINDA

Gezinomi’nin bedelsiz sermaye artırımı kararı, şirket genel kurulunun ardından SPK’ya taşınmış durumda. SPK onayının çıkmasının ardından, bedelsiz payların hak kullanım tarihi ve hesaplara geçiş süreci Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yatırımcılara duyurulacak.

Piyasa aktörleri, yüksek oranlı bedelsiz sermaye artırımlarının özellikle likidite, dolaşımdaki pay sayısı ve yatırımcı ilgisi üzerindeki etkilerini yakından takip ediyor. Gezinomi’nin başvurusu, bu yönüyle Borsa İstanbul’daki en dikkat çeken bedelsiz hamlelerinden biri olarak öne çıkıyor.