İstanbul Kadıköy Rıhtım'da yapılması planlanan cami projesine ilişkin iptal kararı, istinaf incelemesi sonucunda bozuldu. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, davanın reddine hükmederek projeye yargıdan onay verdi. Kararla birlikte, Kadıköy sahil hattında inşa edilmesi planlanan cami için idari süreçlerin tamamlanmasının ardından çalışmaların önümüzdeki aylarda başlaması bekleniyor.

İPTAL KARARI İSTİNAFTA BOZULDU! PROJE 11 YIL SONRA ONAYLANDI

Kadıköy Rıhtım'da yapılması planlanan cami projesine ilişkin iptal kararı, mahkeme tarafından reddedilerek yapım sürecine onay verildi. 2015 yılında duyurulan cami projesi, Kadıköy Belediyesi tarafından dava edilmiş, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi de davaya katılmıştı. İstanbul 3’üncü İdare Mahkemesi, söz konusu projeyi 2024 yılında iptal etmişti.

İstinafa taşınan dava sonucunda İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dairesi, 15 Aralık 2025 tarihinde iptal kararını bozarak davanın reddine hükmetti. Bu kararla birlikte, Kadıköy sahilinde yapılması planlanan cami için yargı süreci olumlu şekilde sonuçlanmış oldu.

SAHİL HATTINDA İNŞA EDİLECEK

Caminin, Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda, sahil hattına yakın bir noktada, mevcut meydan düzenlemesi içinde yer alacak şekilde planlandığı bildirildi. Projenin, bölgenin siluetine ve çevre dokusuna uyumlu biçimde tasarlandığı ifade edildi.

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, mahkeme kararının kesinleşmesinin ardından imar ve uygulama projelerinin güncellenmesi, gerekli izin süreçlerinin tamamlanması ve ardından uygulama hazırlıklarına başlanması bekleniyor.

ÇALIŞMALAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çalışmaların başlama tarihine ilişkin net bir takvim paylaşılmazken, sürecin idari işlemlerin tamamlanmasına bağlı olarak önümüzdeki aylarda hız kazanabileceği belirtiliyor. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte, özellikle Kadıköy sahil hattında ibadet ihtiyacına yönelik önemli bir eksikliğin giderilmesi hedefleniyor.