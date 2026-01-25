Amazon, devam eden yeniden yapılanma sürecinde kritik bir aşamaya geçiyor. Şirket, 26 Ocak 2026 itibarıyla kapsamlı bir işten çıkarma sürecini başlatmaya hazırlanıyor.

Pandemi döneminde hızla artan istihdamın ardından Amazon'un çalışan sayısının 1,6 milyonun üzerine çıkması, şirketi yeni ekonomik koşullara uyum sağlamak amacıyla yeniden yapılanmaya yöneltti. Bu kapsamda, özellikle orta kademe yöneticiler ile kurumsal destek birimlerinde personel azaltımına gidilmesi planlanıyor.

İŞTEN ÇIKARMALAR MAYIS'A KADAR SÜRECEK! 30 BİN KİŞİ ŞİRKETTEN AYRILACAK

Resmi başvurulara göre, işten çıkarmaların ilk aşaması Mayıs ayına kadar devam edecek. Süreç sonunda işini kaybedenlerin sayısının 30 bine kadar ulaşabileceği öngörülüyor. Atılan adımların, operasyonları sadeleştirmek, bürokratik yükü azaltmak ve kaynakları yapay zeka ile AWS veri merkezleri gibi stratejik alanlara yönlendirmek amacıyla hayata geçirildiği ifade ediliyor.

Apple, Nvidia, Amazon, Google hisseleri neden düşüyor? Alım fırsatı mı?

CEO JASSY: DAHA ÇEVİK BİR YAPI HEDEFLENİYOR

Amazon CEO'su Andy Jassy, daha önce yaptığı açıklamalarda karar alma süreçlerini yavaşlatan yönetim katmanlarının azaltılmasının önemine dikkat çekmiş, şirketin daha çevik ve start-up benzeri bir organizasyon modeline geçmeyi hedeflediğini vurgulamıştı. Planlanan işten çıkarmaların da bu doğrultuda, Amazon'un pazar taleplerine daha hızlı yanıt verebilmesini amaçladığı belirtiliyor.

ÇALIŞANLARA 90 GÜN MAAŞ VE YAN HAK

İşten çıkarmaların yasal yükümlülüklere uygun şekilde kademeli olarak uygulanacağı, etkilenen çalışanlara bildirim süresi boyunca en az 90 gün maaş ve yan hak sağlanacağı bildirildi. Şirketin bu süreçte, insan kaynağı ağırlıklı yapıdan teknoloji ve otomasyon odaklı bir modele geçişi hızlandırdığı görülüyor.

YAPAY ZEKAYA 100 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM PLANI

Microsoft Azure ve Google Cloud gibi rakiplerin yarattığı mali baskılar, Amazon'un maliyet disiplinine yönelmesinde etkili oluyor. Şirket, idari pozisyonlardan teknoloji ağırlıklı rollere geçişi hızlandırmayı hedeflerken, önümüzdeki 10 yıl içinde yapay zeka altyapısına 100 milyar doların üzerinde yatırım yapmayı planlıyor.

Pandemi dönemindeki hızlı büyümeyi dengelemeyi amaçlayan mevcut işten çıkarma dalgası, son yıllardır sürdürülen "Doğru ölçeklendirme" sürecinin son aşaması olarak değerlendiriliyor. Kısa vadede çalışanlar açısından zorluklar yaratması beklenen bu adımların, uzun vadede Amazon'un rekabet gücünü ve operasyonel verimliliğini artırması hedefleniyor.