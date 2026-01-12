Ocak ayı itibarıyla Türkiye’deki milyonlarca velinin gözü kulağı özel okul ücretlerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen yeni zam tavanları ve enflasyon verileriyle birlikte 2026-2027 eğitim-öğretim yılı maliyetleri netleşmeye başladı. İstanbul'un prestijli okullarında yıllık ücretler 2,5 milyon TL barajını zorlarken, yeni getirilen "kademe tavanı" uygulaması velilere bir nebze nefes aldırmayı hedefliyor.

MEB’den Sıkı Denetim: Zam Tavanları Netleşti

Bu yıl Bakanlık, sadece ara sınıflar için değil, kademe başlangıçları (1, 5 ve 9. sınıflar) için de üst sınır getirerek geçmiş yıllardaki "fahiş artış" şikayetlerinin önüne geçmeyi planlıyor. İşte 2026-2027 yılı için yasal zam sınırları:

İstanbul’un Devlerinde Rakamlar Dudak Uçuklatıyor

Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarında fiyatlar adeta bir lüks konut kirasıyla yarışır hale geldi. Özellikle yabancı kolejlerde ve yerli prestijli okullarda "eğitim ücreti + yemek + genel gider" paketi 1 milyon TL'nin çok üzerine çıkmış durumda.

İşte İstanbul'daki bazı okulların tahmini 2026-2027 ücretleri:

Robert Kolej: Geçtiğimiz yıl 1,7 milyon TL olan baz ücretin, bu yıl yatılılık ve ek masraflarla birlikte 2,4 milyon TL seviyelerine ulaşması bekleniyor.

Koç Okulları: Lise hazırlık ve ana sınıfı kategorilerinde toplam maliyetin 2,2 - 2,3 milyon TL bandında olacağı öngörülüyor.

Prestijli Yerli Kolejler (Enka, Terakki, Işık vb.): Bu okullarda başlangıç seviyeleri (1. sınıf ve lise hazırlık) için rakamlar 900.000 TL ile 1.600.000 TL arasında değişiyor.

Zincir Okullar (Bahçeşehir, Doğa, Bilfen, TED): Kampüs konumuna göre değişmekle birlikte, ortalama bir ilkokul eğitimi için velilerin 350.000 TL ile 650.000 TL arasında bir bütçe ayırması gerekecek.

Gizli Maliyet: Yemek ve Kitap Ücretleri

Eğitim ücretine getirilen tavan fiyat, okulları farklı kalemlerde artış yapmaya zorluyor. Velilerin en çok şikayet ettiği konuların başında ise "zorunlu" tutulan yemek ve kırtasiye setleri geliyor.

Haber Notu: İstanbul'daki birçok özel okulda yemek ücretleri yıllık 140.000 TL ile 180.000 TL arasında değişirken, kitap ve dijital platform kullanım ücretleri 40.000 TL'den başlayıp 70.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Veliler Ne Yapmalı? Yasal Haklarınız Neler?

Eğitim uzmanları, erken kayıt döneminde velileri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Okulların "ara sınıflar" için %30,74 olan yasal sınırı aşması durumunda velilerin e-Okul üzerinden veya MEB İl/İlçe Müdürlüklerine şikayette bulunma hakkı saklıdır. Ayrıca, yemek ve servis gibi hizmetlerin satın alınmasının –bazı özel sözleşme maddeleri hariç– yasal olarak zorunlu tutulamayacağı hatırlatılıyor.