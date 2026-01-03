Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre, Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki prestijli organizasyonları arasında gösterilen şampiyona, Başakşehir Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

Turnuvada kadınlar ve erkekler kategorilerinde 8'er milli takım, "Avrupa takımlar şampiyonu" ünvanı için korta çıkacak.

Ev sahibi Türkiye, kadınlarda Bulgaristan, Fransa ve Çekya; erkeklerde ise Fransa, Almanya ve İsveç ile 2. Grup'ta yer alıyor.

(AA)