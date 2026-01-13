Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından X (eski adıyla Twitter), 13 Ocak 2026 itibarıyla erişim problemleriyle gündeme geldi. Çok sayıda kullanıcı, ana sayfada akışın yenilenmediğini, paylaşımların yüklenmediğini ve platforma girişte hata mesajlarıyla karşılaştığını bildiriyor. Yaşanan sorunların ardından "X çöktü mü?" "X neden açılmıyor?" soruları araştırılmaya başlandı.

X'TE AKIŞ NEDEN YENİLENMİYOR?

Kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre, platforma giriş yapılabilse bile içeriklerin yüklenmediği ve "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" uyarısının ekrana geldiği görülüyor. Sorunun hem mobil uygulamada hem de masaüstü sürümünde yaşandığı ifade ediliyor.

X (TWITTER) ÇÖKTÜ MÜ?

Erişim probleminin küresel mi yoksa bölgesel mi olduğu henüz netlik kazanmış değil. Anlık kesintileri takip eden platformlarda da X'e ilişkin hata bildirimlerinde artış olduğu gözlemleniyor.

RESMİ AÇIKLAMA VAR MI?

Yaşanan erişim sorununa ilişkin X yönetimi ya da platformun sahibi Elon Musk cephesinden şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Sorunun teknik bir arızadan mı yoksa geçici bir sistem güncellemesinden mi kaynaklandığı ise belirsizliğini koruyor.