2026 yılı, küresel siyaset açısından oldukça yoğun bir seçim takvimi ile öne çıkıyor. Avrupa’dan Amerika’ya, Asya’dan Afrika’ya kadar birçok ülkede başkanlık, parlamento ve genel seçimler yapılacak. Bu seçimler yalnızca ilgili ülkelerin iç siyaseti açısından değil, aynı zamanda küresel ekonomi, finans piyasaları, enerji politikaları ve jeopolitik dengeler açısından da yakından takip ediliyor.

İşte 2026 yılında sandık başına gidecek ülkeler ve seçim türleri:

Avrupa’da 2026 Seçimleri

Portekiz

Cumhurbaşkanlığı seçimi – Ocak 2026

Macaristan

Parlamento seçimleri – Nisan 2026

Ermenistan

Genel seçimler – Haziran 2026

İsveç

Genel seçimler – Eylül 2026

İsrail

Genel seçimler – Ekim 2026

Avrupa’daki bu seçimler, özellikle AB politikaları, savunma harcamaları ve enerji arz güvenliği açısından kritik görülüyor.

Amerika Kıtası: Başkanlık ve Ara Seçimler

Brezilya

Devlet başkanlığı ve kongre seçimleri – Ekim 2026

Kolombiya

Başkanlık seçimi – Mayıs 2026

Peru

Başkanlık ve parlamento seçimleri – 2026

Amerika Birleşik Devletleri

Kongre ara seçimleri (Temsilciler Meclisi ve Senato) – Kasım 2026

ABD’deki ara seçimler, başkanın yasama gücü ve piyasa beklentileri açısından küresel finans çevreleri tarafından yakından izlenecek.

Asya ve Orta Doğu’da Sandık Yılı

Bangladeş

Ulusal seçimler – Nisan 2026

Vietnam

Yasama seçimleri – 2026

Kazakistan

Parlamento seçimleri – 2026

Myanmar

Kademeli genel seçim süreci – 2026

Bu bölgelerdeki seçimler, özellikle Çin etkisi, tedarik zincirleri ve bölgesel güvenlik başlıklarıyla ilişkilendiriliyor.

Afrika’da 2026 Seçimleri

Uganda

Genel seçimler – 2026

Benin

Başkanlık seçimi – 2026

Cape Verde

Cumhurbaşkanlığı seçimi – 2026

Afrika’daki seçimler, siyasi istikrar, emtia fiyatları ve dış yatırımlar açısından önem taşıyor.

Küresel Etki Beklentisi

Uzmanlara göre 2026’da yapılacak bu seçimler;

Küresel faiz ve para politikaları,

Enerji ve emtia fiyatları,

Savunma ve jeopolitik riskler,

Gelişmekte olan ülkeler piyasaları üzerinde belirleyici rol oynayacak. Özellikle büyük ekonomilerdeki seçim sonuçlarının, borsalar ve döviz piyasalarında volatiliteyi artırabileceği değerlendiriliyor.

Not: Seçim tarihleri ülkelerin resmi takvimlerine göre güncellenebilir. Erken seçim veya erteleme kararları olması halinde listede değişiklik yaşanabilir.