2026 yılı, küresel siyaset açısından oldukça yoğun bir seçim takvimi ile öne çıkıyor. Avrupa’dan Amerika’ya, Asya’dan Afrika’ya kadar birçok ülkede başkanlık, parlamento ve genel seçimler yapılacak. Bu seçimler yalnızca ilgili ülkelerin iç siyaseti açısından değil, aynı zamanda küresel ekonomi, finans piyasaları, enerji politikaları ve jeopolitik dengeler açısından da yakından takip ediliyor.

İşte 2026 yılında sandık başına gidecek ülkeler ve seçim türleri:

Avrupa’da 2026 Seçimleri

Portekiz
Cumhurbaşkanlığı seçimi – Ocak 2026

Macaristan
Parlamento seçimleri – Nisan 2026

Ermenistan
Genel seçimler – Haziran 2026

İsveç
Genel seçimler – Eylül 2026

İsrail
Genel seçimler – Ekim 2026

Avrupa’daki bu seçimler, özellikle AB politikaları, savunma harcamaları ve enerji arz güvenliği açısından kritik görülüyor.

Amerika Kıtası: Başkanlık ve Ara Seçimler

Brezilya
Devlet başkanlığı ve kongre seçimleri – Ekim 2026

Kolombiya
Başkanlık seçimi – Mayıs 2026

Peru
Başkanlık ve parlamento seçimleri – 2026

Amerika Birleşik Devletleri
Kongre ara seçimleri (Temsilciler Meclisi ve Senato) – Kasım 2026

ABD’deki ara seçimler, başkanın yasama gücü ve piyasa beklentileri açısından küresel finans çevreleri tarafından yakından izlenecek.

Asya ve Orta Doğu’da Sandık Yılı

Bangladeş
Ulusal seçimler – Nisan 2026

Vietnam
Yasama seçimleri – 2026

Kazakistan
Parlamento seçimleri – 2026

Myanmar
Kademeli genel seçim süreci – 2026

Bu bölgelerdeki seçimler, özellikle Çin etkisi, tedarik zincirleri ve bölgesel güvenlik başlıklarıyla ilişkilendiriliyor.

Afrika’da 2026 Seçimleri

Uganda
Genel seçimler – 2026

Benin
Başkanlık seçimi – 2026

Cape Verde
Cumhurbaşkanlığı seçimi – 2026

Afrika’daki seçimler, siyasi istikrar, emtia fiyatları ve dış yatırımlar açısından önem taşıyor.

Küresel Etki Beklentisi

Uzmanlara göre 2026’da yapılacak bu seçimler;

Küresel faiz ve para politikaları,

Enerji ve emtia fiyatları,

Savunma ve jeopolitik riskler,

Gelişmekte olan ülkeler piyasaları üzerinde belirleyici rol oynayacak. Özellikle büyük ekonomilerdeki seçim sonuçlarının, borsalar ve döviz piyasalarında volatiliteyi artırabileceği değerlendiriliyor.

Not: Seçim tarihleri ülkelerin resmi takvimlerine göre güncellenebilir. Erken seçim veya erteleme kararları olması halinde listede değişiklik yaşanabilir.

