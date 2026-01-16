2026 yılı Ocak ayı emekli maaş zamlarının netleşmesiyle birlikte bankalar arasındaki promosyon yarışı yeniden hız kazandı. Kamu bankalarının öncüsü Ziraat Bankası, emekli maaşını bankaya taşıyan veya mevcut maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden müşterileri için nakit promosyon tutarlarında güncellemeye gitti.

MAAŞ ARALIĞINA GÖRE YENİ ÖDEME LİSTESİ

Ziraat Bankası tarafından açıklanan yeni tarifeye göre, emeklilerin alacağı promosyon tutarları net ele geçen maaş miktarına göre şu şekilde belirlendi:

Maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilere 5.000 TL, maaşı 10.000 TL ile 15.000 TL arasında olanlara 8.000 TL, maaşı 15.000 TL ile 20.000 TL arasında olanlara 10.000 TL ödeme yapılacak. Maaşı 20.000 TL ve üzerinde olan emekliler ise 12.000 TL tutarındaki promosyon ödemesinden faydalanabilecek.

BAŞVURULAR DİJİTAL KANALLARDAN DA YAPILABİLİYOR

Ziraat Bankası, emekli vatandaşların şubelere gitmesine gerek kalmadan başvuru yapabilmeleri için dijital altyapısını da devreye aldı. Hak sahipleri; Ziraat Mobil uygulaması, internet şubesi, ATM’ler, SMS ve Müşteri İletişim Merkezi üzerinden başvurularını saniyeler içinde tamamlayabiliyor. Dileyen vatandaşlar ise en yakın Ziraat Bankası şubesinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.

ÖDEME ŞARTLARI HAKKINDA ÖNEMLİ NOTLAR

Banka tarafından yapılan bilgilendirmede, promosyon ödemelerinin 3 yıllık süre için peşin olarak yatırılacağı vurgulandı. Ödeme miktarı hesaplanırken, maaş üzerinde varsa haciz veya nafaka gibi kesintiler düşüldükten sonra kalan net miktar esas alınacak. Ayrıca, banka nezdinde açık takip süreci (borç takibi) devam eden müşterilerin başvuruları, ilgili borçların tamamen tahsil edilmesinin ardından değerlendirmeye alınacak.