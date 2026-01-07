Borsa İstanbul 2026 yılına bedelsiz sermaye artırımı beklentileriyle girdi. Özellikle %300 ile %600 aralığında açıklanan bedelsiz kararları, hem küçük yatırımcı ilgisini hem de hisselerdeki kısa vadeli fiyat hareketlerini yeniden ön plana çıkarmış durumda. Son dönemde KAP’a yapılan bildirimler ve SPK’ya gönderilen başvurular incelendiğinde, bu bantta bedelsiz planlayan şirketlerin sayısında belirgin bir artış olduğu görülüyor.

Piyasada bedelsiz denildiğinde çoğu zaman çok yüksek oranlar konuşulsa da, geçmiş örnekler %300–%600 bandının hem psikolojik etkisi hem de işlem hacmi tarafında en çok hareket üreten aralık olduğunu gösteriyor. Bu nedenle bu oranlarda bedelsiz açıklayan şirketler, 2026’nın ilk haftalarında yatırımcıların yakın takibine girmiş durumda.

ÖNE ÇIKAN BEDELSİZ KARARLARI

Son açıklamalar ve başvurulara göre %300 – %600 bandında öne çıkan şirketler şunlar:

ALGYO – Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı → %600 bedelsiz

BIGCH – BigChefs → %400 bedelsiz

SMRVA – Sümer Varlık Yönetim → %408 civarı bedelsiz

KAYSE – Kayseri Şeker Fabrikası → %324,92 bedelsiz

REEDR – Reeder Teknoloji → %300 bedelsiz

Bu oranlar gerçekleşirse, örneğin %400 bedelsizde 100 lotu olan bir yatırımcının payı 500 lota, %600 bedelsizde ise 700 lota çıkmış olacak. Bedelsiz işlemlerinde teorik olarak fiyat aynı oranda bölünse de, Borsa İstanbul’da bu süreçler çoğu zaman yalnızca matematiksel bir düzeltmeyle sınırlı kalmıyor. Artan pay adedi, düşen birim fiyat ve “erişilebilirlik” algısı, hak tarihi öncesinde ve sonrasında sert fiyat hareketlerini beraberinde getirebiliyor.

BEDELSİZ İLGİSİ NEDEN BU KADAR YÜKSEK?

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketin geçmiş kârlarını ve iç kaynaklarını sermayeye eklemesi anlamına geliyor. Yatırımcı cebinden para koymuyor, sadece elindeki lot sayısı artıyor. Ancak piyasada bedelsiz kararları çoğu zaman bir “hikâye” etkisi yaratıyor. Likidite artışı, spekülatif beklentiler ve sosyal medya etkisiyle bu hisseler kısa sürede piyasanın odağına yerleşebiliyor.

Bu nedenle 2026’nın ilk aylarında SPK’dan gelecek onay kararları, yalnızca ilgili hisseleri değil, genel bedelsiz algısını da doğrudan etkileyecek.

YATIRIMCILAR İÇİN ÖNEMLİ UYARI

Bedelsiz sermaye artırımı şirketin değerini otomatik olarak artırmaz. Sadece pay adedini değiştirir. Asıl belirleyici olan; şirketin faaliyet kârlılığı, nakit üretme gücü, borçluluk seviyesi ve bedelsizin hangi kaynaklardan yapıldığıdır. Enflasyon muhasebesiyle şişmiş özkaynaklardan yapılan bedelsizler ile sürdürülebilir kâra dayalı bedelsizler arasında uzun vadede ciddi farklar oluşabilir.

Bu nedenle yatırımcıların yalnızca orana değil, şirketin temel yapısına ve bilanço kalitesine odaklanarak karar vermesi önem taşıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.