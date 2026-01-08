Rubenis Tekstil (RUBNS) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre; şirket, mevcut 81.950.000 TL olan çıkarılmış sermayesini, iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %900 oranında artırarak 819.500.000 TL’ye çıkarma kararı aldı.

Bu karar, yatırımcıların elindeki pay sayısının ciddi oranda artması anlamına geliyor.

500 LOTU OLANIN KAÇ LOTU OLACAK?

Bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştiğinde, yatırımcıların ellerindeki hisse adetleri herhangi bir ücret ödemeden artacak. Hesaplama şu şekilde yansıyacak:

Önemli Not: Lot sayısı 10 katına çıkarken, hissenin borsa fiyatı da aynı oranda (10'a) bölünecektir. Yani cüzdanınızdaki toplam değer bölünme anında aynı kalacaktır.



SPK KARARI ONAYLADI MI? (SON DURUM)

Yatırımcıların en çok merak ettiği soru olan "SPK onayladı mı?" sorusunun cevabı şu an için "Hayır, henüz onaylanmadı" şeklindedir.

Süreç Nasıl İşleyecek? Şirket yönetim kurulu kararı 31 Aralık 2025 tarihinde aldı. Bundan sonraki aşamada şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) resmi başvurusunu yapacak.

Onay Ne Zaman Gelir? SPK'nın bu tür başvuruları inceleme süreci genellikle birkaç ay sürebilmektedir. Kurulun haftalık bültenlerinde yayınlanacak onay kararının ardından, şirket bedelsiz pay dağıtım tarihini ilan edecektir.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Hisse henüz bölünmediği için, şu an elinde hisse olan veya SPK onayı sonrası şirketin belirleyeceği "hak kullanım tarihine" kadar hisseyi borsadan satın alan tüm yatırımcılar bu bedelsiz artırımından faydalanabilecektir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.