Teknosa, kayıtlı sermaye tavanını artırma kararı aldı. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, mevcut 300 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavanının 2 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı. Bu artış, mevcut tavana göre yaklaşık %570 oranında bir yükselişe işaret ediyor.

Yönetim Kurulu’nun 08.01.2026 tarihli kararı doğrultusunda, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresi de 2030 yılı sonuna kadar uzatılacak. Gerekli izinlerin alınmasının ardından esas sözleşmenin “Sermaye” başlıklı maddesi genel kurul onayına sunulacak. Kap açıklamasının arından bu gelişme, piyasalarda “bedelsiz sermaye artırımı mı geliyor?” sorusunu da beraberinde getirdi.

Bedelsiz sermaye artırımı için ne anlama geliyor?

Kayıtlı sermaye tavanı artışı, şirketin ileride yapabileceği sermaye artırımları için üst limiti büyütmesi anlamına geliyor. Bu işlem doğrudan bir sermaye artırımı ya da bedelsiz kararı içermiyor. Ancak şirketin iç kaynaklardan sermaye artırımı yapabilmesi için gerekli hukuki altyapının güçlendirildiği şeklinde yorumlanıyor.

Bu nedenle söz konusu karar, piyasada çoğu zaman bedelsiz sermaye artırımı beklentisi oluşturan bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bedelsiz yaparsa yüzde kaç olabilir?

Teknosa’nın kayıtlı sermaye tavanı 2 milyar TL’ye çıkarılmış durumda. Mevcut ödenmiş sermayenin 300 milyon TL seviyesinde olduğu varsayımıyla, şirketin teorik olarak ulaşabileceği azami sermaye artışı:

2.000.000.000 / 300.000.000 = 6,66 kat

Bu da teorik olarak yaklaşık %566 – %570 aralığında bir bedelsiz sermaye artırımı potansiyeline işaret ediyor.

Ancak bu oran, yalnızca teorik üst sınırı gösteriyor. Gerçekleşebilecek olası bir bedelsiz sermaye artırımı;

Şirketin özkaynak yapısına,

İç kaynaklarına,

SPK onay sürecine ve yönetim kurulunun alacağı ayrı bir sermaye artırımı kararına bağlı olacak.

Açıklanan KAP bildirimi, Teknosa’nın sermaye yapısında değişiklik yapabilmesi için önemli bir alan açtığını gösteriyor. Ancak şu aşamada şirket tarafından alınmış herhangi bir bedelsiz sermaye artırımı kararı bulunmuyor.

Buna rağmen yapılan tavan artışı, önümüzdeki dönemde bedelsiz ya da bedelli sermaye artırımı ihtimalini güçlendiren bir hazırlık adımı olarak değerlendiriliyor.