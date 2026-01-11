Borsa İstanbul’da son günlerde en net ayrışan sektörlerden biri bilişim oldu. Küresel piyasalarda teknoloji hisselerine yönelik artan ilgi, yurt içinde de etkisini göstermeye başladı. Özellikle yapay zekâ, siber güvenlik, veri yönetimi ve savunma teknolojileri temalarının yeniden öne çıkması, bilişim hisselerinde alımların hızlanmasına yol açtı.

Son 7 günlük performanslar incelendiğinde, birçok bilişim hissesinde %10’un üzerinde yükselişler dikkat çekiyor. İşlem hacimlerindeki belirgin artış, yükselişlerin sadece sınırlı bir yatırımcı grubuyla değil, daha geniş bir tabanla gerçekleştiğine işaret ediyor.

Bu süreçte E-DATA Teknoloji (EDATA) hissesi, kısa vadede en güçlü performanslardan birini sergileyen bilişim şirketleri arasında yer aldı. Hissede görülen sert yükseliş, teknoloji tarafına yönelen ilgiyi somut biçimde ortaya koydu.

ARD Bilişim Teknolojileri (ARDYZ) cephesinde ise yukarı yönlü eğilimin korunduğu görülüyor. Savunma sanayii ve yazılım projelerine yönelik beklentiler, hisseye olan ilgiyi artırırken, son 7 günlük getiride çift haneli rakamlar öne çıktı.

Bilişim sektörünün bir diğer dikkat çeken ismi FORTE Bilgi İletişim (FORTE) oldu. FORTE hissesi de artan işlem hacmiyle birlikte son 7 günde %10’un üzerinde prim yaparak sektördeki pozitif görünümü destekleyen şirketlerden biri olarak öne çıktı.

Siber güvenlik alanında faaliyet gösteren Kron Teknoloji (KRONT) de son günlerdeki yükseliş dalgasına katılan hisseler arasında yer aldı. Hissede yükseliş daha dengeli ilerlerken, 7 günlük performans %10 bandının üzerine taşındı.

Genel görünüm, Borsa İstanbul’da bilişim hisselerine yönelik ilginin yeniden güç kazandığını gösteriyor. Sektörde oluşan bu hareketlilik, önümüzdeki dönemde teknoloji tarafının piyasanın ana gündemlerinden biri olmaya devam edebileceğine işaret ediyor.

100 BİN TL YATIRAN NE KAZANDI?

Son 1 aylık performanslara göre bilişim hisselerine 100 bin TL yatıran bir yatırımcının yaklaşık portföy değişimi şöyle oldu:

EDATA (%51,98): 100.000 TL → 151.980 TL (yaklaşık 51.980 TL kazanç)

ARDYZ (%20,46): 100.000 TL → 120.460 TL (yaklaşık 20.460 TL kazanç)

FORTE (%19,12): 100.000 TL → 119.120 TL (yaklaşık 19.120 TL kazanç)

KRONT (%17,48): 100.000 TL → 117.480 TL (yaklaşık 17.480 TL kazanç)

MANAS (%16,87): 100.000 TL → 116.870 TL (yaklaşık 16.870 TL kazanç)