Birgün gazetesinden İsmail Arı’nın haberine göre, İstanbul’un su ihtiyacını karşılaması beklenen Melen Barajı projesine devlet kasasından para akmaya devam ediyor. Resmi Gazete’de yayımlanan 2026 Yılı Yatırım Programı, projenin maliyetindeki devasa artışı gözler önüne serdi.

BÜTÇEDE YENİ ÖDENEK: 587 MİLYON TL DAHA GİDECEK

Yatırım programındaki verilere göre, "Büyük İstanbul İçmesuyu Üçüncü Merhale" projesi kapsamında bugüne kadar tam 9 milyar 557 milyon 446 bin TL harcama yapıldı. Projenin tamamlanabilmesi için 2026 yılında 587 milyon TL’lik ek bir harcama daha yapılması planlanıyor.

"SAAT VERİLEN" BARAJDA "YOL KAZASI"

Melen Barajı projesi, teknik aksaklıklar ve siyasi vaatlerle uzun süredir tartışmaların odağında:

Dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, barajın 7 Aralık 2016 tarihinde saat 14.59’da bitirileceğini taahhüt etmişti.

İnşaat süreci devam ederken baraj gövdesinde derin çatlaklar oluştu. Bu durum, projenin durmasına ve yeniden planlanmasına neden oldu.

CİMER’DEN 2025 SONRASI İŞARETİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden barajın akıbetine dair sorulan sorulara verilen yanıtlar, sürecin daha da uzayacağını kanıtladı. CİMER’den gelen cevapta; teknik çalışmaların devam ettiği ve projelerin tamamlanmasının ardından yeni bir inşaat ihalesi düzenleneceği ifade edildi. Açıklamada, mevcut hazırlıkların 2025 yılı sonunda bitirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Baraj bir türlü devreye alınamadığı için Melen’in suyu İstanbul’a barajda depolanmadan, doğrudan borularla aktarılmaya devam ediyor.