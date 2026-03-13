ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun paylaştığı verilere göre, çekirdek PCE fiyat endeksi ocak ayında aylık %0,4 artış göstererek piyasa öngörülerini karşıladı. Ancak yıllık bazda bakıldığında, önceki ay %3,0 olan seviyenin %3,1’e yükselmesi, enflasyonun ana eğiliminde bir miktar katılık ve hızlanma olduğunu işaret etti.

HİZMET ENFLASYONU VE İÇ TALEP KATILIĞINI KORUYOR

Verinin detayları, özellikle hizmet sektöründeki fiyat artışlarının ve iç talep kaynaklı fiyatlama davranışlarının tam olarak kontrol altına alınamadığını düşündürüyor. Üst üste iki ay boyunca aylık bazda %0,4’lük artış hızının korunması, fiyat baskılarının hedefin oldukça üzerinde seyrettiğini tescilledi.

ENERJİ FİYATLARI VE 100 DOLARLIK PETROL TEHDİDİ

Enflasyon görünümünü gölgeleyen en büyük risk ise son haftalarda enerji fiyatlarında yaşanan sert sıçrama oldu. Petrol fiyatlarının 100 dolar seviyesine yaklaşması ve tırmanan jeopolitik riskler, önümüzdeki aylarda manşet enflasyonun yeniden yukarı yönlü tetiklenebileceği endişesini artırıyor. Uzmanlar, güçlü ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) verilerinin tüketiciye gecikmeli yansımasıyla birlikte kısa vadede belirgin bir rahatlama ihtimalinin zayıf olduğunu vurguluyor.

PİYASA VE FED: "KADEMELİ GEVŞEME" MASADA

Beklentilere paralel gelen rakamlar piyasalarda ilk etapta büyük bir şok yaratmasa da, çekirdek göstergenin %3 eşiğinin üzerinde kalması Fed’in faiz indirimleri konusunda aceleci olmayacağı sinyalini verdi. Fed yetkililerinin son dönemde sıkça dile getirdiği "veri bağımlı ve kademeli gevşeme" yaklaşımının mart ve nisan toplantılarında da korunması bekleniyor.

İşgücü piyasasında belirgin bir zayıflama görülmediği sürece, enflasyon tarafındaki bu "yavaş iyileşme" patikasının, agresif bir faiz indirimi döngüsünü engellemeye devam edeceği tahmin ediliyor.

