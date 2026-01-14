ABD Ticaret Bakanlığı, Kasım 2025'e ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışların tutarı, geçen yıl kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 artarak 735,9 milyar dolara çıktı.

Piyasa beklentisi perakende satışların bu dönemde yüzde 0,5 artması yönündeydi. Perakende satışlar, geçen yıl ekimde yüzde 0,1 azalmıştı.

Ülkede perakende satışlar, geçen yıl kasımda yıllık bazda ise yüzde 3,3 arttı.

Söz konusu dönemde satışlardaki en yüksek artış, spor malzemeleri, hobi, müzik aletleri ve kitapların satıldığı mağazalarda görüldü.

Çeşitli mağaza perakendecileri, benzin istasyonları, yapı malzemeleri ve bahçe ekipmanları satan işletmeler, motorlu taşıt ve parçalarının satıldığı yerler, giyim mağazaları, yiyecek-içecek hizmetlerinin sunulduğu işletmeler, mağaza dışı perakendeciler, sağlık ve kişisel bakım mağazaları ile gıda ve içecek satılan mağazalardaki satışlarda da artış kaydedildi.

Buna karşın, genel ürün mağazaları ile elektronik ve BEYAZ eşya mağazalarında satışlar yatay seyrederken, mobilya mağazalarında geriledi.

(AA)